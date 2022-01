"Brutaali" lumimyrsky iskee Yhdysvaltoihin samaan aikaan kuin Valtteri Suomeen – jopa 60 senttiä lunta ja tulvavaroitus

Myös Yhdysvaltoihin on viikonlopun aikana luvassa lumimyrsky, jonka Reuters kuvailee ennusteiden mukaan olevan todennäköisesti "brutaali".

Atlantin valtameren yllä muodostuneen myrskyalueen vuoksi on jo nyt peruttu 5 000 viikonlopulle suunniteltua lentoa. Yli 8 000 lentoa on puolestaan lykätty.

Yhdysvaltain kansallinen sääpalvelu taasen on antanut tulvavaroituksen rannikkoalueille. Itärannikon matkustajajunaliikenne on laajalti peruttu.

Marylandin, Massachusettsin, New Jerseyn, New Yorkin osavaltioiden kuvernöörit ovat kaikki julistaneet hätätilan. Luvassa on todennäköisesti sähkökatkoja ja viranomaiset suosittelevat, etteivät ihmiset testaisi viikonlopun aikana ajokelejä.