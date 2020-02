Brittimies turhautui lentokenttäjonoon Hollannissa ja kruunasi viestillään brexit-farssin: "Tämä ei ole brexit, minkä puolesta äänestin" – piikittelylle ei ollut tulla loppua

Erotessaan EU:sta Britannia luopui myös Euroopan Unionin eduista. Muun muassa EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi EU-eron jälkeen, että unioni tavoittelee hyvää suhdetta Britannian kanssa, mutta Britannia on nyt ulkopuolinen maa, jonka asema ei voi koskaan olla yhtä hyvä kuin unionin jäsenenä.

Hyvä mies, tämä on juuri se brexit, minkä puolesta äänestit.

Yksi kommentoija turvautui jo pyytämään korkeammalta voimalta apua toivoessaan, että kyseessä on parodia eikä mies ole oikeasti näin tyhmä.

Hänen pyyntöönsä ei kuitenkaan vastattu, sillä kyseessä ei hyvin todennäköisesti ole parodia. Kyseinen Twitter-käyttäjä on tviitannut brexitistä useasti aiemminkin.

EU:sta lähteminen – oikeasti EU:n ulkopuolella?



– En tajunnut, että EU:sta lähteminen tarkoittaisi, että oikeasti olemme EU:n ulkopuolella, tämä on p**kaa.

Myös brittiläinen lehti The Independent kirjoitti aiheesta. Lehden mukaan Schipholin lentokentän työntekijät ovat ilmoittaneet, että britannian kansalaisten tulee varautua viivästyksiin lentokentällä brexitin jälkeen.

Käynnissä on kuitenkin vielä siirtymäaika, jonka aikana Britannialle kuuluvat EU-jäsenen oikeudet ja velvollisuudet. Esimerkiksi matkustaminen ja kaupankäynti jatkuvat entiseen tapaan. Siirtymäaika kestää vuoden loppuun.

The Independentin mukaan Forbesin ja Financial Timesin toimittaja Frances Coppola arvioi, että Schipholin lentokenttä on ohjannut britannian kansalaisia EU:n ulkopuolisten maiden porteille hieman etuajassa.