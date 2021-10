Brittimedian viimeisimmät tiedot Manchester Unitedista: Ole Gunnar Solskjär ei saakaan vielä potkuja – uutinen Italiasta kumotaan

The Athleticin tietojen mukaan Solskjärille on jo kerrottu, että hän saa valmentaa Manchester Unitedia seuraavassa ottelussa lauantaina Tottenhamia vastaan. Norjalaisvalmentajan potkuilla on spekuloitu mediassa katastrofaaliseen Liverpool-ottelun jälkeen. United hävisi sunnuntaina verivihollisilleen kotona maalein 0–5.