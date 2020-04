Britanniassa synkkä päivä: Uusia koronakuolemia yli 800 vuorokaudessa, eikä mukaan lasketa ole hoivakoteja

Britannia kertoi 828 uudesta kuolemantapauksesta, ja nyt maassa on kuollut yhteensä 17 337 ihmistä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin.

Britanniassa on yli 66 miljoonaa asukasta. Worldometers-sivuston mukaan miljoonaa asukasta kohti Britanniassa on nyt kuollut koronaviruksen vuoksi 255 ihmistä. Suomessa vastaava luku on 25.