Britannian pääministeri Theresa May eroaa – jatkaa pääministerinä uuden valintaan asti

May on siis yhä pääministeri, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vierailee Britanniassa kesäkuun alussa.

– Kadun ja tulen aina katumaan syvästi sitä, etten kyennyt toteuttamaan brexitiä, May sanoi virka-asuntonsa edustalla Downing Streetillä.

Aivan lausuntonsa lopuksi ilmiselvästi liikuttunut May kertoi pääministerin viran hoitamisen olleen hänelle suuri kunnia. Hän muistutti olleensa vasta toinen, mutta ei varmasti viimeinen nainen Britannian pääministerinä.

May on yrittänyt pitää hengissä ja kuorruttaa uudelleen erosopimustaan, jonka parlamentti on jo kolmesti hylännyt. Myös kompromissiyritykset oppositiossa olevan työväenpuolueen kanssa ovat kariutuneet tuloksettomina.