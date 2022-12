Britannian asevoimien komentajalta tyly arvio Putinin tilanteesta: Venäjän tykistön ammukset pian loppu, tappio häämöttää

Venäjän presidentti Vladimir Putinin kenraaleilla on edessään erittäin vaikea keskustelu Putinin kanssa, Radakin sanoo.

– Voin kertoa Putinille tänä iltana sen, mitä hänen omat kenraalinsa ja ministerinsä todennäköisesti pelkäävät kertoa: Venäjällä on edessään kriittinen pula tykistöammuksista, Radakin sanoi luennossaan.

Tämä tarkoittaa Radakinin mukaan sitä, että Venäjän kyky tehdä menestyksekkäitä maaoperaatioita on nopeasti heikkenemässä.

Tämä puolestaan johtui siitä, että Putin suunnitteli 30-päiväistä sotaa, mutta sota on kestänyt nyt lähes 300 päivää, Radakin jatkaa.

– Venäjä on häviämässä ja maailma on voittamassa. Venäjä on epäonnistunut – ja epäonnistuu vastakin – kaikissa sotatavoitteissaan.