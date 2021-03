Britannia aikoo lisätä ydinkärkiensä määrää – synkkä kuva Venäjästä: "Tulee pysymään akuuteimpana suorana uhkana"

Selvityksen mukaan Britannialla olisi vuosikymmenen lopussa 260 ydinkärkeä, kun niitä nykyisin on 180.

– Historia on osoittanut, että demokraattiset yhteiskunnat ovat avoimen ja pysyvän kansainvälisen järjestyksen vahvimpia tukijoita. Jotta voisimme olla avoimia, meidän on oltava myös turvassa. Kansamme, kotimaamme ja demokratiamme suojelu on jokaisen hallituksen tärkein velvollisuus, sanoi pääministeri Boris Johnson selvityksen esipuheessa.