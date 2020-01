Brexitistä äänestetään vielä kerran – näin Britannian kohuttu EU-ero etenee

Äänestys on määrä pitää kello 19 Suomen aikaa.

Erosopimus on jo vahvistettu Britanniassa , ja EU:n johto on allekirjoittanut sen . Jos EU-parlamentti hyväksyy sopimuksen, EU-maat antavat muodollisesti viimeisen sinettinsä erolle torstaina ja Britannia jättää unionin perjantaina.

Britannian on määrä erota EU:sta perjantaina kello 23 Lontoon aikaa ja puoliltaöin Brysselin aikaa.

Uudet mepit aloittavat helmikuussa

Osa Britannialta jäävistä paikoista on jaettu muille jäsenmaille, ja Suomesta uudeksi mepiksi nousee vihreiden Alviina Alametsä.

Brexitin jälkeen kokoaan on kasvattamassa myös parlamentin suurin ryhmä Euroopan kansanpuolue EPP, jossa istuvat suomalaiset kokoomusmepit.

Siirtymäaika vuoden loppuun

Edessä on kuitenkin pitkä ja tiivis neuvotteluputki, sillä EU:n ja Britannian on sovittava uudesta suhteestaan eron jälkeen. Neuvottelut yritetään ehtiä käymään siirtymäajan puitteissa, mutta 11 kuukauden on arvioitu olevan erittäin lyhyt aika kattavan sopimuksen laatimiseen.