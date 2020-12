Brexitin takia lisääntyvä paperisota vaikeuttaa suomalaisten yritysten kaupankäyntiä Britanniaan – "Kauppa hidastuu ja kallistuu"

Kauppasopimuksen myötä tilanne on kuitenkin vakaampi kuin uhkana ollut sopimukseton tila.

– Suomen kannalta oleellista on se, että meillä on ennustetavuutta. Tullittomuus säilyy, kiintiöitä ei tule. Mutta kyllä kauppa hidastuu ja sitä myötä myös kallistuu. Tarkoituksena on, että käydään kauppaa jatkossa yhtä paljon ja vielä enemmän, kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd.) sanoo.