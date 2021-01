Paperityöt ja byrokratia lisääntyneet ja hinnat nousseet: Näin Brexit on näkynyt Suomessa ja Britanniassa

Suomen Tulli on seurannut tarkkaan Suomen ja Britannian välistä kauppaa viime viikkoina. Tilastojohtaja Olli-Pekka Penttilä kertoo, että tammikuun alkupuoli oli huomattavan hiljainen, mutta nyt kuun loppupuolella vienti ja tuonti ovat alkaneet elpyä.

Kiinnostavaa on se, että Britanniasta Suomeen tulevien merialusten määrä on ollut samalla tasolla kuin vuosi sitten tammikuussa, vaikka rahti on ollut arvossa mitattuna vähäisempää.