Brexit pitelee yrityksiä edelleen varpaillaan – Nordean analyytikko epävarmoista markkinoista: "Tämä on haastava tilanne"

– Tässä jo muutamana päivänä punta on vahvistunut, mikä kertoo siitä, että markkinat tykkäävät tästä (kehityssuunnasta). Mutta itse asiassa juuri tänään (torstaina) punta on liikkunut vähän heikommaksi.

Uudet vaalit lisäisivät markkinoiden epävarmuutta

– Tämä on haastava tilanne, ja kuten brexitissä on jo totuttu, ei mikään ole selvää ennen kuin kaikki ratkeaa.

Markkinoita on jo pitkään vaivannut epävarmuus siitä, millä ehdoilla brexit toteutuu. Nummelinin mukaan eniten on pelottanut se vaihtoehto, että ero toteutuu ilman sopimusta. Epävarmuus on rajoittanut investointeja erityisesti Britanniassa.