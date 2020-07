Brasiliassa jo yli 1,8 miljoonaa koronatartuntaa – presidentti Bolsonaron vaimon testi negatiivinen

Terveysministeriön mukaan maassa on kirjattu yhteensä noin 71 500 koronakuolemaa ja varmistettu lähes 1,84 miljoonaa tartuntaa.

Brasiliassa on maailmanlaajuisesti toiseksi eniten koronatartuntoja ja -kuolemia. Ministeriö ilmoitti CNN:n mukaan lauantaina noin 39 000 uudesta tartunnasta.

Maa on ilmoittanut säännöllisesti kymmenistä tuhansista uusista tartunnoista ja toukokuun lopulta lähtien koronakuolemien määrä on noussut päivittäin tuhannen yläpuolelle.

Tilastosivusto Worldometerin mukaan Yhdysvalloissa on väkilukuun suhteutettuna varmistettu miljoonaa asukasta kohden 10 126 tartuntaa. Kuolemia on kirjattu miljoonaa asukasta kohden 415. Brasiliassa tartuntoja on ollut miljoonaa asukasta kohden 8 654 ja koronakuolemia 336.