Brasiliassa pelätään toisenkin padon murtumista – edellisen turman satojen kadonneiden jäljiltä ei uskota enää löytyvän eloonjääneitä

Perjantaina samalla seudulla murtui toisen kaivoksen pato, ja sen jäljiltä on ainakin 34 ihmistä kuollut ja lähes 300 kateissa.

Nyt murtumisvaarassa oleva pato on osa Corrego do Feijao -nimistä kaivoskompleksia, kertoo brasilialainen kaivosyhtiö Vale. Sama yhtiö omistaa myös kaivoksen, jonka pato murtui aiemmin.

Kaivosyhtiölle annettu jo suuret sakot



Miljoonia tonneja mutaa syöksyi työntekijöiden päälle

Turmasta on selvinnyt elossa yli 170 ihmistä, joista 23 on kuljetettu vammojensa takia sairaalaan.

Kaivosjätti Vale sai jo perjantaina 66,5 miljoonan dollarin (58,3 miljoonan euron) sakot turmasta, kertoivat hallituslähteet. Jättisakot ovat vain osa yhtiölle tulossa olevista sanktioista, sillä niitä on lähteiden mukaan luvassa lisää.

Pelastusapua tulossa Israelista



– On vaikeaa olla järkyttymättä tämän näkymän edessä, presidentti tviittasi myöhemmin.

Turmapaikalle on lähetetty tuhat sotilasta ja etsintäkoiria auttamaan pelastustöissä.

Myös Israelista on tulossa pelastustöihin 130 sotilaan ryhmä, jolla on mukanaan muun muassa kaikuluotaimia ja lennokkeja. Ryhmän on tarkoitus etsiä mahdollisia eloonjääneitä ja ruumiita, kertoi Israelin armeijan edustaja.