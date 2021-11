Brasilian GP:n lähetysajat: Rynnistääkö Max Verstappen jo helpottavan rajan yli?

Pääkuvan video: Brasilian GP:ssä syksyllä 2019 Max Verstappen pohjusti voittonsa upealla ohituksella Lewis Hamiltonista.

Verstappen puolustaa Brasilian GP:n voittoa vuodelta 2019, kun Sao Paulossa ei kilpailtu viime kaudella. Radan uskotaan sopivan loistavasti nykyiselle Red Bullin autolle, kun se ei ennakkoon puolestaan lukeudu Mercedeksen vahvimpiin näyttämöihin.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Verstappen johtaa Mercedeksen Lewis Hamiltonia 19 pisteellä kuljettajien MM-sarjassa. Valmistajien puolella Mercedeksen etu Red Bulliin on yksi piste.

Jos Verstappen kerää Brasiliasta vähintään seitsemän pistettä enemmän kuin Hamilton, hänen MM-johtonsa kasvaisi niin suureksi, että se kestäisi jo mahdollisen keskeytyksen uudessa Qatarin-kisassa ensi viikolla.

Brasilian GP:n lähetykset C Morella ja MTV3:lla 11.-14.11.

Torstai 11.11.

Klo 22.35 Formulasirkus, MTV3

Perjantai 12.11.

Klo 17.25 F1 Vapaat harjoitukset 1, C More Max

Klo 20.40 F1 Ennakkotunnelmat, C More Max

Klo 20.55 F1 Aika-ajot, C More Max

Lauantai 13.11.

Klo 16.55 F1 Vapaat harjoitukset 2, C More Max

Klo 18.30 F1 Ennakkotunnelmat, MTV3

Klo 20.30 F1 Ennakkotunnelmat, C More Max

Klo 20.55 F1 Varikkosuora, C More Max

Klo 21.25 F1 Sprinttikilpailu, C More Max

Klo 22.15 F1 Jälkihöyryt, C More Max

Klo 22.35 F1 Paalupaikka, MTV3