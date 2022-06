Boris Johnsonille lisää vastoinkäymisiä – hävisi kahdet täytevaalit

Britannian konservatiivipuolue on kärsinyt kirvelevän tappion kaksissa täytevaaleissa. Tivertonin ja Honitonin vaalipiirissä konservatiivit menettivät paikan, jota puolue oli hallinnut aina 1880-luvulta asti. Viime vaaleissa konservatiivit voittivat 24 000 äänen ylivoimalla ja keräsivät yli 60 prosenttia vaalipiirin äänistä, mutta hävisivät nyt liberaalidemokraateille 6 000 äänen erolla.

– Emme voi jatkaa entiseen tapaan. Jonkun on kannettava vastuu, ja olen tullut siihen tulokseen, että näissä oloissa minun ei ole syytä jatkaa tehtävässä, Dowden kirjoitti Twitterissä jakamassaan erokirjeessä.

Pornoa ja ahdistelua

– Wakefield osoittaa, että maa on menettänyt luottamuksensa konservatiiveihin. Tulos on selvä ratkaisu, että konservatiivipuolueelta on loppunut energia ja ideat, Starmer sanoi.