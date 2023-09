"Blondi pommittaja" törmäsi "alastonkuviinsa" – sivaltaa nyt vastenmielisestä ilmiöstä: "Äitinsä kellarikerroksessa"

IBF-liiton kääpiösarjan maailmanmestari Bridgesistä on levitelty kuvia, joissa hän näyttää olevan alasti, mutta todellisuudessa häneltä on photoshopattu vaatteet pois. Monet naispuoliset julkisuuden henkilöt ovat joutuneet kärsimään kyseisestä ilmiöstä, jossa apuna on käytetty kuvankäsittelyohjelmia ja jopa tekoälyä.