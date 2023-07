"Blondi pommittaja" löi lusikkansa soppaan, kun Daniella, 22, paljasti rintansa kehässä – "Mahtavat tissit"

Hemsley pahoitteli tempaustaan ja väitti tunteiden ottaneen hänestä vallan. Temppuun on kuitenkin toisenkinlainen tulkintakulma, jota pui kursailemattomaan tapaansa australialaisnyrkkeilijä Ebanie Bridges.

"Blondi pommittaja" on poseerannut punnitustilaisuuksissa katseita kääntävästi niukoissa alusvaatteissa. Niin ikään OnlyFans-tilin omistava australialainen teki kuitenkin Hemsleyn kehäpaljastelun jälkeen linjansa selväksi.

– Uskon, että kaikki te, jotka valitatte, että näytän tissejäni, näitte, miltä tissien näyttäminen tosiasiassa näyttää. Se on jotain, mitä en koskaan tekisi, Bridges kirjoitti Twitterissä .

36-vuotias kohuiskijä korosti, että punnitustilaisuuksissa alusvaatteisillaan esiintymisessä ja "tissien näyttämisessä tv:ssä" on vissi ero.

– Ymmärrän, miksi hän on tehnyt sen. Hän on "vaikuttaja", missä on täysin kyse näkyvyydestä. Hän tietää, että se räjäyttäisi internetin, saisi näkyvyyttä ja kaikki puhuisivat siitä.