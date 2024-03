BirdLife ehdottaa Suomeen lentokieltoalueita – syynä lintuja haittaavat droonit

Lintujärjestö BirdLife on huolissaan uudesta, yleistyvästä häiriötekijästä, droonien eli kuvauskopterien huolettomasta lennättämisestä.

– Monet lennättäjät eivät ehkä tajua, miten paljon drooni voi lintuja häiritä, varsinkin jos lennetään matalalla ja sellaisella alueella, missä on paljon lintuja, sanoo BirdLife Suomen suojeluasiantuntija Aapo Salmela .

All Over Press

All Over Press

Kopteri voi ajaa linnun pakoon pesältä

BirdLife ehdottaa kuvauskieltoalueita

BirdLife on tehnyt ympäristöministeriölle aloitteen droonien lennätyksen kieltämiseksi tärkeillä lintualueilla kuten arvokkailla lintuvesillä, pesimäalueilla ja levähdyspaikoilla.

– Olemme tehneet aloitteen ympäristöministeriölle, että he aloittaisivat koordinaatiotyön eli kerättäisiin Suomesta kaikki luontotieto. Meillähän on hyvin tiedossa, missä häiriöherkkiä alueita on ja voitaisiin yhdessä pohtia, minne rajoitusalueet kannattaisi tehdä, esittää Salmela.