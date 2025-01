Biden vertasi Los Angelesin palopaikkoja sotatoimialueeseen

Viranomaiset yrittävät hillitä kotien ryöstelyä Los Angelesissa tuhoalueilla.

Los Angeles muistuttaa tällä hetkellä sotatoimialuetta useiden tuhoisien maastopalojen vuoksi, sanoo Yhdysvaltain presidentti Joe Biden.

– Se näyttää enemmän sota-alueelta, missä joitakin kohteita on pommitettu. Se on kuin taistelualuetta, presidentti sanoi.

Bidenin mukaan viranomaisilla on selkeitä todisteita ryöstelystä palopaikoilla. Alueelle on komennettu sotilaita ja kansalliskaartin joukkoja ylläpitämään järjestystä, ja siellä on voimassa yöllinen ulkonaliikkumiskielto.

Presidentti arvosteli myös kansankiihottajia, jotka levittävät vääriä tietoja palosta, mitä voitiin pitää epäsuorana viittauksena tulevaan presidenttiin Donald Trumpiin.

– Liikkeellä on paljon kansankiihottajia, jotka yrittävät hyötyä tästä, Biden arvosteli.

Viranomaiset sammutustöissä Los Angelesin tuhoalueella.

Dronesta nyrkinkokoinen reikä sammutuskoneeseen

Los Angelesin paloviranomaiset kertoivat Los Angeles Timesin mukaan torstaina löytäneensä yhdestä sammutuslentokoneesta reiän, joka oli syntynyt koneen törmättyä laittomasti alueella lennätettyyn droneen.

Koneen lentäjät eivät huomanneet törmäystä, ja kone laskeutui turvallisesti. Reikä löytyi, kun konetta ryhdyttiin huoltamaan. Los Angelesin piirikunnan palopäällikön Anthony Marrone sanoi perjantaina, että sammutustöissä elintärkeä kone saataneen takaisin käyttöön maanantaiksi.

Los Angelesin piirikunnan syyttäjä Nathan Hochman uhkasi dronea alueella lennättäviä kovilla sanktioilla.

– Jos pidät hauskana dronen lähettämistä alueella, sinut pidätetään, sinua vastaan nostetaan syyte ja sinua tullaan rankaisemaan koko lain mahdollistamassa laajuudessa, hän uhkasi.

Ainakin kymmenen ihmisen on vahvistettu kuolleen paloissa, ja satojatuhansia ihmisiä on määrätty joko jättämään kotinsa tai valmistautumaan lähtöön.