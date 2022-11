Biden uhkailee Ukrainan sodasta hyötyneitä öljyjättejä: Uusi vero ja vientikielto

On mahdollista, ettei uhkausta voida toteuttaa

Ilmoituksen sisältö ja ajankohta on hyvä asettaa lähestyvien välivaalien kontekstiin. Inflaatio ja energian korkea hinta ovat syöneet Bidenin suosiota keväästä lähtien ja sen odotetaan heijastuvan myös ensi tiistain välivaaleissa.

Demokraattien ennakoidaan menettävän enemmistönsä ainakin kongressin edustajainhuoneessa ja mahdollisesti myös senaatissa. On siten mahdollista, että Biden ei pysty toteuttamaan uhkaustaan.

Vaikka bensiinigallonan ennätyksellinen yli viiden dollarin keskihinta kesäkuussa on kutistunut noin 3,76 dollariin, hinta on edelleen verrattain korkealla. Hintaa on saatu alaspäin liittovaltion strategisten energiavarastojen valtavilla myynneillä, joita kertyy vuoden loppuun mennessä lähes 200 miljoonaa barrelin edestä.