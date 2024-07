Beryl-hurrikaani tehnyt tuoja Jamaikalla – tuuli pauhannut yli 200 kilometrin tuntivauhdilla

Beryl on vaatinut toistaiseksi jo yhdeksän kuolonuhria, mutta määrän odotetaan nousevan, kun tietoliikenneyhteydet saadaan jälleen kuntoon.

Hurrikaaneja on Karibialla nähty ennenkin, mutta Beryl on poikkeuksellinen vuodenaikaan ja voimaansa nähden. Syynä voi olla Atlantin pintaveden normaalia korkeampi lämpötila, joka antaa hurrikaanille vauhtia. Aiemmin vitosluokan hurrikaaniksi luokiteltu Beryl on nyt laantunut nelosluokkaan.