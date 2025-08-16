Beautiful Girls -jättihitistä tunnettu Sean Kingston joutuu vankilaan – samoin räppärin äiti

Sean Kingston laitetaan tiilenpäitä laskemaan petoksesta tuomittuna./All Over Press
Julkaistu 16.08.2025 10:57
Aino Haili

Sean Kingston sekä hänen äitinsä Janice Turner saivat kumpikin vankeustuomiot.

Yhdysvaltalaisräppäri Sean Kingston, 35, on tuomittu kolmeksi ja puoleksi vuodeksi liittovaltion vankilaan petoksesta, kertoo BBC.

Oikeus katsoi jo aiemmin tänä vuonna Kingstonin sekä hänen äitinsä Janice Turnerin syyllistyneen petokseen. Kaksikko varasti yli miljoonan dollarin edestä luksustuotteita, kuten esimerkiksi luodinkestävän Cadillac Escalade -auton, kelloja, 232-tuumaisen LED-television sekä huonekaluja. Turner tuomittiin heinäkuussa viideksi vuodeksi vankilaan. 

Syyttäjien mukaan Kingston sekä Turner käyttivät hyväkseen artistin julkisuutta huijatakseen uhreiltaan tuotteita. Eräpäivinä kaksikko oli lähettänyt väärennettyjä tilisiirtokuitteja ja maksuja ei todellisuudessa laitettu eteenpäin. 

Ennen tuomionlukua Kingston, jonka oikea nimi on Kisean Anderson, pyysi anteeksi oikeudelta tekosiaan ja totesi oppineensa niistä. 

Kingston ja Turner pidätettiin toukokuussa 2024 sen jälkeen, kun viranomaiset olivat suorittaneet ratsian räppärin kotona Floridassa. Kingston pidätettiin Etelä-Kaliforniassa petos- ja varkaussyytteistä epäiltynä floridalaisen etsintäkuulutuksen perusteella. 

Viranomaisten mukaan suurin osa Kingstonin ja Turnerin uhreista ei ole vieläkään saanut puuttuvia maksujaan. On kuitenkin myös monia, joille on maksettu uupuvat summat sen jälkeen, kun poliisi puuttui asiaan ja syytteet nostettiin. 

Sean Kingston tunnetaan parhaiten vuoden 2007 jättihitistään Beautiful Girls. Kingston oli itse kappaleen myötä maailmanmaineeseen noustessaan 17-vuotias.

