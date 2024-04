BBC: Yllättävä nimi noussut ykkösehdokkaaksi Liverpoolin päävalmentajapestiin

Kaudella 2022–2023 Feyenoordin Hollannin mestaruuteen johtanut ja viime viikonloppuna cupmestaruutta rotterdamilaisseuran peräsimessä juhlinut Arne Slot on noussut BBC:n mukaan Liverpoolin urheilujohtajan Michael Edwardsin ehdokaslistan kärkeen.

Myös siirtotoimittaja Fabrizio Romanon mukaan Slot on vahva ehdokas Liverpooliin. Kiinnostusta Slotia kohtaan on Romanon mukaan myös Barcelonassa ja Bayernissa.

Saksalaisvalmentaja Jürgen Klopp ilmoitti tammikuussa, että aikoo jättää seuran kesällä kauden jälkeen. Klopp on toiminut Liverpoolin päävalmentajana vuodesta 2015, ja seura on voittanut hänen aikanaan käytännössä kaiken mahdollisen.

45-vuotiaan Slotin on kerrottu olleen ehdolla Tottenhamin peräsimeen viime vuonna, mutta tuolloin hän kertoi olevansa sitoutunut vuonna 2020 alkaneeseen projektiinsa Feyenoordissa. Hänen nykyinen sopimuksensa on voimassa vuoteen 2026.

Slotin sopimuksen ulosostohinta on brittilehti Daily Mailin mukaan kymmenen miljoonaa euroa. Lehden lähteiden mukaan Slotin agentti Rafaela Pimenta on aktiivisesti tarjonnut päämiestään ulkomaalaisille seuroille, mikä on turhauttanut Feyenoordin seurajohtoa.