Asiantuntija: Britannian mielenosoitukset ovat äärioikeiston masinoimia: "Ovat aktiivisia ihmisten yllyttämisessä väkivaltaan"

Viikko sitten tehty veitsihyökkäys ja siihen liittyvä propaganda ovat johtaneet rajuimpiin mellakoihin Britanniassa 13 vuoteen. Niiden yhteydessä on pidätetty yhteensä lähes 400 ihmistä.

Helsingin yliopiston tutkijan Niko Pyrhösen mukaan näin voimakkaana jatkuneet protestit ovat merkki siitä, että kyse on äärioikeiston masinoimista protesteista.

– On paljon aktiivisia toimijoita, joilla on suuri määrä seuraajia ja he ovat olleet hyvin aktiivisia valheellisen tiedon levittämisessä ja ihmisten yllyttämisessä väkivaltaan, Pyrhönen arvioi.