Jo satoja lentoja peruuntunut Barcelonan mielenosoitusten vuoksi – Finnair: Kaikki vuorot on tarkoitus lentää normaalisti

Osa Barcelonan kentän lennoista on peruttu tänä aamuna. Peruutuksia on sekä Espanjan sisäisillä lennoilla että ulkomaan lennoilla.

Kymmeniä loukkaantui illan yhteenotoissa

Pitkät vankeustuomiot

Yhteensä kahtatoista johtajaa vastaan nostettiin syytteet heidän toiminnastaan lokakuun 2017 kansanäänestyksen aikoihin. Kolme heistä tuomittiin tottelemattomuudesta, mutta he eivät saaneet vankilatuomiota. Kaikki syytetyt kiistivät syyllisyytensä.

Katalonia tavoittelee itsenäisyyttä

Katalonian aluehallinto tavoittelee Kataloniasta edelleen itsenäistä tasavaltaa. Kaksi suurinta puoluetta on kuitenkin erimielisiä siitä, miten tavoite voitaisiin saavuttaa.

Kataloniassa on noin 7,5 miljoonaa asukasta, mikä on noin 16 prosenttia koko Espanjan asukasmäärästä. Katalonian osuus Espanjan viennistä on neljännes ja bruttokansantuotteesta lähes viidennes.