Sevillan päävalmentaja Jose Luis Mendilibar totesi, että on todella vaikea puolustaa pitkään virheettömästi, kun vastustaja lyö Barcelonan kaltaisesti paljon pelaajia rangaistusalueelle.

Kahdeksan ottelua pelannut Barcelona on nyt La Ligan kärkipaikalla 20 pisteellään. Girona on vain yhden ja Real Madrid kahden pinnan päässä, ja kumpikin on pelannut yhden ottelun Barcelonaa vähemmän.