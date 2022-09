Barcelona-luotsi tyrmistyi täysin Bayern-tappiosta – "Me dominoimme"

– Olen vihainen. En pidä häviämisestä. Me emme ansainneet sitä, Xavi jyrisee Reutersin mukaan.

Barcelona on ollut viime vuosina lähes suvereeni vastustaja Barcelonalle. Joukkueet kohtasivat lohkovaiheessa myös viime kaudella. Tuolloin Bayern vei molemmat kohtaamiset 3-0-lukemin.

– Viime vuonna olin vihainen, koska he olivat ylivoimaisia. Nyt me pelasimme minusta paremmin kuin Bayern. Me dominoimme heitä, Xavi julistaa.