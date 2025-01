Bandidoksen Euroopan-johtaja vastustaa jengin lakkauttamista Suomessa: "Toiminta kuin urheilun lajiliitoissa"

Poliisin mukaan 56-vuotias mies edustaa Euroopan alueen kaikkia Bandidos MC ja support-yhdistyksiä ja hoitaa niiden asioita.

Moottoripyöräkerho Bandidoksen Euroopan-johtaja vaatii, että käräjäoikeus hylkää kanteen Bandidoksen lakkauttamiseksi. Michael Rosenvold, 56, on nimetty yhdeksi vastaajaksi Poliisihallituksen kanteessa, joka on vireillä Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa.

Joulukuun lopulle päivätyssä vastauksessa Rosenvold kertoo muuttaneensa henkilökohtaisten syiden takia Suomeen viime kesänä. Hän sanoo, että Suomessa asumisesta huolimatta hänen edustamallaan Bandidos MC Federation Europella ole minkäänlaista toimintaa Suomessa tai määräysvaltaa Bandidos MC:n Suomen toimintaan.

Euroopan-organisaatio ei hänen mukaansa saa sääntöjen mukaan vaikuttaa jäsenyhdistyksiin, osastoihin tai yksittäisiin jäseniin. Sen sijaan sen tarkoitus on edistää ja levittää Bandidos-moottoripyöräkerhon käsitettä, järjestää kansainvälisiä tapaamisia ja tapahtumia, suositella sääntöjä sekä edistää tiedonvaihtoa, vastauksessa sanotaan.

Rosenvold vertaa toimintaa kansainvälisiin urheilun lajiliittoihin.

– Bandidos MC Federation Europen toiminta on verrattavissa esimerkiksi urheilussa kansainvälisten lajiliittojen toimintaan, jotka saattavat suositella yhtenäisiä standardeja, mutta kansallisesti urheilutoiminnan järjestää itsenäisesti toimivat sarjat ja seurat, vastauksessa sanotaan.

Poliisi: "Pyöreän pöydän" puheenjohtaja

Lakkauttamista vaativa Poliisihallitus on tanskalaisen Rosenvoldin asemasta eri mieltä. Poliisin mukaan hän on Euroopan alueen korkeimman organisaatiotason johtaja, ”National Presidente Europe” ja tässä asemassa toimii Euroopan Bandidoksen ylimmän päätöksentekoelimen ”pyöreän pöydän” puheenjohtajana.

Rosenvold voi poliisin mukaan perustaa Bandidos MC -osastoja, minkä lisäksi hän tekee päätökset kaikissa asioissa, jotka eivät kuulu ”pyöreän pöydän kokouksen” tai muiden toimielinten tehtäviin.

– Rosenvold on asemansa ja siihen kuuluvan vallan puolesta henkilö, jonka voidaan katsoa edustavan Euroopan alueen kaikkia Bandidos MC ja support-yhdistyksiä ja hoitavan niiden asioita.

Poliisihallitus perustelee lakkauttamisvaatimusta muun muassa sillä, että Bandidoksen osastot ovat sen mukaan kokonaan tai osittain sotilaalliseen tapaan järjestettyjä yhdistyksiä, jotka toimivat olennaisesti vastoin lakia ja hyviä tapoja.

– Lakkautettavaksi vaaditut yhdistykset muodostavat yhdessä rikollisen kokonaisuuden, joka toimii yhteisten sääntöjen ja periaatteiden mukaan, kanteessa sanotaan.

Kyseenalaistaa tuomioistuimen toimivallan

Rosenvold kiistää, että Bandidoksen Suomen-osastot ja -alaosastot olisivat sotilaalliseen tapaan järjestettyjä tai toimisivat vastoin lakia tai hyviä tapoja. Hänen mukaansa Bandidos MC on vuonna 2016 myös muuttanut toimintaansa ja organisoitunut Euroopassa uudella tavalla.

– Ottaen huomioon, että kantajan todistelu perustuu suurelta osin näyttöön, joka on peräisin ajalta ennen tätä, ei asiassa ole pidettävä todennäköisenä, että Bandidos MC:n toiminta vuonna 2024 on vastoin lakia tai hyviä tapoja, eikä toimintakieltoa tule määrätä ainakaan ennen kuin vastaajille on annettu mahdollisuus esittää näyttöä Bandidos MC:n nykyisen toiminnan laadusta, vastauksessa sanotaan.

Rosenvoldin mukaan Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus ei myöskään ole toimivaltainen käsittelemään kannetta. Hänen mukaansa Bandidoksen Suomen-osastot eivät ole rekisteröimättömiä yhdistyksiä, vaan elinkeinotoimintaa harjoittavia osakeyhtiöitä. Näin toimivalta asiassa kuuluisin hänen mukaansa markkinaoikeudelle.

Myös Poliisihallitus huomioi vuonna 2016 tehdyn muutoksen Bandidoksen organisaatiossa. Sen mukaan Bandidos muodosti tuolloin ”federaatiot” uudeksi organisaatiotasoksi vaikeuttaakseen järjestön lakkauttamista Euroopassa.

– Bandidoksen rakennetta arvioitaessa on huomioitava, että kysymyksessä on rikollinen jengi, joka pyrkii väärinkäyttämään laillisen yhteiskunnan tarjoamia oikeuksia. Tämän vuoksi myös sääntöihin on suhtauduttava varauksella.

Bandidos tuli Suomeen 30 vuotta sitten

Poliisin mukaan Bandidoksella on Suomessa 13 osastoa ja niiden lisäksi useita alaosastoja, jotka toimivat muun muassa jäsenten rekrytointiväylänä. Suomen Bandidos-organisaatioon kuuluu poliisin mukaan noin 250 jäsentä.

Euroopassa Bandidos koostuu poliisin mukaan useasta "federaatiosta". Suomessa toimivat paikalliset osastot kuuluvat Viron ja Venäjän kanssa Northern Scandinavia -federaatioon.

Vuonna 1966 Yhdysvalloissa perustetulla Bandidoksella on poliisin mukaan maailmanlaajuisesti 300 osastoa. Ensimmäinen Euroopan-osasto perustettiin Ranskaan vuonna 1989, ja sen jälkeen Bandidos alkoi levitä Pohjoismaihin. Suomen Bandidoksen perustamishetkenä pidetään vuotta 1995, jolloin Undertakers MC sai ensin hangaround- ja myöhemmin probationary-aseman.

Bandidoksen laajetessa pohjoiseen käytiin niin sanottu pohjoismainen jengisota Bandidoksen ja Helvetin enkeleiden välillä. Väkivaltaisuuksia tapahtui myös Suomessa.