Bam Margera keskellä huoltajuuskiistaa

Jackass - tähti Bam Margera , 42, on palkannut asianajajan käsittelemään huoltajuusongelmia.

Margera vaatii välittömästi tapaamisia ja yhteydenpitoa lapsensa kanssa, vaikka hänen kuntoutuksensa on Floridassa ja hänen poikansa asuu Kaliforniassa 4400 kilometrin päässä.

Margera on ollut runsaasti otsikoissa viimeisen kahden vuoden aikana. Hän on karannut tuomioistuimen määräämästä vieroitushoidosta pariin otteeseen, ja tähti on palautettu klinikalle takaisin. Huhujen mukaan viimeisimmät karkaamiset liittyivät tähden perheongelmiin.