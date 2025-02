Hempeilyä punaisella matolla! Bachelor-pari Joonas ja Monica kuhertelivat avoimesti

Bachelor Suomi -pariskunta Joonas Kenttämies ja Monica edustivat ensimmäistä kertaa yhdessä.

Bachelor Suomi -ohjelma päättyi siihen, kun Joonas Kenttämies antoi viimeisen ruusun Monicalle, ja pariskunnan suhde on jatkunut tähän päivään saakka. Bachelor-parin piti olla 13. helmikuuta Huomenta Suomen suorassa lähetyksessä haastattelussa, mutta lopulta Kenttämies tuli paikalle yksin.

– Monica on lepäämässä. Tämä on ollut intensiivinen matka meille molemmille, ja varmasti kaikille muillekin, jotka ovat olleet mukana. Hän tulee jakamaan oman puolen tarinasta, kun on valmis. Tämä on sellainen hetki, varsinkin kun jaksot ovat tulleet ulos, kaikki tunteet nousevat uudestaan pintaan, ja koko kansa mukana kommentoimassa kaikkea. Ei se ole helppoa, Kenttämies kuvaili suorassa lähetyksessä.

Myöhemmin eilen pari kuitenkin saapui Häjyt 2 -elokuvan kutsuvierasensi-iltaan. Pariskunta ei antanut medioille haastatteluita tilaisuudessa, mutta kuhertelivat avoimesti punaisella matolla.

Joonas Kenttämies ja Monica kuhertelivat elokuvan kutsuvierastilaisuudessa.All Over Press

Kenttämies kertoi Huomenta haastattelussa, että pariskunta joutui piilottelemaan suhdettaan syyskuun lopusta asti. Viestipalvelu Jodelissa oli kuitenkin huomattu Joonaksen viettävän aikaa Monican kodin lähistöllä.

– Olen siitä asti kulkenut piiloreittejä metsän kautta, Kenttämies naurahtaa.