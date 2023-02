Bachelor-miehet tekevät yllätyspäätöksen ruususeremoniassa: "Nyt on sellainen tilanne, että..."

Naiset pääsevät tutustumaan molempiin miehiin ja heillä on valta valita, kumpi miehistä kiinnostaa enemmän. Naisilla on mahdollisuus hyväksyä ruusu joko molemmilta tai vain heitä enemmän kiinnostavalta bachelorilta.

Kauden ensimmäisessä jaksossa naiset pääsevät tapaamaan bachelorit. Lyhyen cocktail-tilaisuuden aikana kukin nainen yrittää vuorollaan saada oman aikansa molempien bacheloreiden kanssa. Kun aikaa on rajallisesti, moni jää ilman yhteistä juttelutuokiota.

Tämä jää myös kaivertamaan bacheloreita, jotka tekevät ensimmäisessä ruususeremoniassa yllättävän päätöksen. Sen sijaan, että he lähettäisivät kaksi naista kotiin, he päättävät, että kukaan ei joudu tällä kertaa kotimatkalle.

– Nyt on sellainen tilanne, että me ei olla valmiita päättämään. Meidän on pakko tutustua teihin paremmin. Kukaan ei lähde kotiin, Anton sanoo.