Bachelor-Joonaksen tyly vastaus kummastuttaa katsojia – nyt Maija avautuu, miksi meni keskeyttämään treffit

– Ihana, että Monica pääsi juttelemaan. Monica on ihana. Yritin tuossa aikaisemmin kysyä Joonakselta vielä yhtä kysymystä, mutta se jäi kesken, että en päässytkään siltä kysymään. Nyt mun on pakko ryöstää itselleni hetki hänen kanssaan, Maija sanoi muille naisille.

Nyt Maija on julkaissut TikTokissa Bachelor Suomi -ohjelmaan liittyviä videoita, ja someseuraajat ovat ihmetelleet Joonaksen tylyä vastausta Maijalle.

– Olin ihan järkyttynyt, et tuli pakit yhelle kyssärille. Tuli ihan paha mieli sun puolesta, eräs seuraaja kirjoittaa.

– Jokainen meistä osallistujista tietää, me kaikki ollaan katsottu Bachelorin jaksoja ennenkin. Tiedämme ettei siellä ole kristillistä tasajakoa Joonaksen ajasta ja tasapuolista mahdollisuutta tutustua häneen. Sitä aikaa on tosi vähän ja jos et itsellesi ota sitä aikaa, sitä ei välttämättä koskaan tule, Maija sanoo TikTok-videolla.