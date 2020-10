Avokadojen viljelyn lisääntyminen Portugalissa on johtanut vesipulaan: "Vettä ei ole riittävästi arkielämän tarpeisiin"

Avokadoviljelmät peittävät jo noin 1600 hehtaarin alueen Algarvessa Etelä-Portugalissa. Viljelyala on kaksinkertaistunut kahdessa vuodessa. 200 hehtaarin avokadoviljelmä vaatii noin 4 miljoonaa litraa vettä päivässä. Määrä on noin nelinkertainen verrattuna alueen perinteisiin appelsiiniviljelmiin. Se on iso ongelma kuivuudesta kärsivällä alueella.