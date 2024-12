Autoliitto muistuttaa, että talvirenkaissa kannattaaakäyttää aavistuksen autonvalmistajan suosituksia korkeampia rengaspaineita.

Suomalaismedioissakin on uutisoitu Tyre Reviews -kanavan YouTubessa julkaisemasta testistä, jossa verrattiin talvirenkaiden ajo-ominaisuuksia erilaisilla rengaspaineilla.

Autoliitto varoittaa tiedotteessaan, että vaikka testin mukaan rengaspaineita pudottamalla saakin jarrutus- ja kiihdytyspitoa parannettua, ei näin kuitenkaan kannata toimia.

Autoliitto muistuttaa, että liian alhaiset rengaspaineet heikentävät auton ajo-ominaisuuksia, vaikeuttavat sen hallintaa äkkitilanteissa sekä lisäävät polttoaineen kulutusta. Lisäksi vajaapaineinen rengas rikkoutuu herkemmin.

– Henkilöauton kohdalla rengaspaineiden alentamisesta ei käytännössä ole mitään hyötyä – pikemminkin päinvastoin, Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen painottaa.

Työkoneiden, traktorien ja kuorma-autojen kohdalla rengaspaineita on perinteisesti alennettu pehmeällä ajoalustalla ajettassa, jotta renkaan pintapainetta on saatu jaettua isommalle alueelle. Näin on vähennetty lähinnä uppoamisriskiä.

Autoliitto kuitenkin huomauttaa, että varsinaiseen maantieajoon ja normaaleihin nopeuksiin näillekin ajoneuvoille suositellaan korkeampia paineita.

Tarkista autonvalmistajan ohjeistus ja toimi näin

Autonvalmistajan suosittelemat rengaspaineet voi tarkistaa auton käyttöohjeesta. Usein ne ovat myös merkittynä kuljettajan oven pielessä tai polttoaineen täyttöluukun kannessa.

Autoille on yleensä määritety erikseen paineet normaalille ja raskaammalle kuormalle, ja rengas on suunniteltu toimimaan ihanteellisesti juuri valmistajan suosittelemilla paineilla.

– Talvirenkaiden paineet kannattaa säätää 0,2 baria valmistajan kyseiselle kuormitukselle suosittelemia arvoja korkeammiksi. Lämpötilanmuutos kylmemmäksi pienentää renkaan ilmanpainetta noin 0,1 baria /10 astetta. Pienellä ylipaineella pyritään tasaamaan lämpötilanvaihtelujen aiheuttamia muutoksia renkaan käyttäytymiseen, Vesalainen kuitenkin ohjeistaa.

Mittaa rengaspaineet aina kylmistä renkaista eli älä heti ajon jälkeen. Rengaspaineet olisi hyvä tarkastaa vähintään kerran kuukaudessa tai aina silloin, kun auton kuormausta olennaisesti muutetaan.

Kun rengaspaineet ovat suunnitellulla tasolla, rengas ohjautuu tarkasti ja on turvallinen ajaa.

Lähde: Autoliitto