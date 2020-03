Autojen myynti romahti Kiinassa lähes 90 prosenttia – Toyota paljasti omat lukunsa

Yksi ensimmäisistä omia myyntilukujaan paljastaneista valmistajista on japanilainen Toyota, joka kertoo myynnin pudonneen maailman suurimmilla automarkkinoilla 70,2 prosenttia. Se sai helmikuussa kaupaksi vain 23 800 Toyota- ja Lexus -merkkistä autoa.

Hyytävien lukujen taustalla on erityisesti Kiinassa riehuva koronavirus, joka on hiljentänyt miljoonakaupunkeja ja vaatinut maailmanlaajuisesti yli 3 000 ihmisen hengen. Tartuntoja on toistaiseksi raportoitu yli 90 000.