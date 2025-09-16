Henkilöauton kuljettaja kuoli ulosajon seurauksena Savonlinnassa, tiedottaa Itä-Suomen poliisi.
Hätäkeskus sai tänään kello 14.50 ilmoituksen, jonka mukaan sivullinen oli havainnut Savonlinnan Tetrilahdentieltä ulos ajautuneen ja puuhun törmänneen ajoneuvon. Auton sisältä löytyi kuljettaja, joka oli ilmoitettu eilen kadonneeksi Etelä-Karjalan alueelta.
Ensihoidon yksikkö totesi ajoneuvon kuljettajan, noin 80-vuotiaan ulkopaikkakuntalaisen miehen kuolleeksi. Ulosajon tarkka tapahtuma-aika ei ole vielä poliisin tiedossa.
Ajoneuvossa ei ollut kuljettajan lisäksi muita henkilöitä.
Poliisi tutkii tapausta liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuolemansyyn tutkintana, eikä tiedota asiasta enempää.