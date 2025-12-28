Naantalin satamassa nuori mies kuoli pudottuaan Finnlinesin laivalla. Lounais-Suomen poliisilaitos kertoi asiasta tiedotteessa varhain sunnuntaina.
Poliisi oli saanut tehtävän Naantalin satamaan sunnuntain vastaisena yönä puoli kahden aikaan. Paikan päällä oli selvinnyt, että nuori mies oli pudonnut Finncanopus-laivalla ylemmältä kannelta alemmalle kannelle. Poliisin mukaan mies kuoli tapahtumapaikalle.
Poliisi ei epäile kuolemaan liittyvän rikosta. Asian tutkintaa jatketaan kuolemansyyn selvittämisenä.
Tiedotteessaan poliisi ei kerro tarkempia tietoja kuolleesta miehestä tai tapahtuneeseen liittyneistä olosuhteista.
Poliisin mukaan tehtävään Naantalin satamassa osallistui myös useita muita viranomaisia.
Rahtia ja matkustajia kuljettava Finncanopus aloitti liikennöinnin Suomen, Ahvenanmaan ja Ruotsin välillä helmikuussa vuonna 2024. Alus seilaa Naantali–Långnäs–Kapellskär-reitillä.