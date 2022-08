Autoilija! Jos sinulle näytetään hevosen selästä tätä merkkiä, pysähdy välittömästi

Tiellä liikkuvaan ratsukkoon tai hevosajoneuvoon on suhtauduttava huomaavaisesti. Kun kohtaa hevosen, on alennettava nopeutta ja seurattava ratsastajan käsimerkkejä. Jos tämä pyytää pysähtymään nostamalla käden pystyyn, on silloin pysähdyttävä.