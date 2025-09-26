Joensuussa on tapahtunut kuolemaan johtanut liikenneonnettomuus.

Poliisi kertoo, että iäkäs mies ajoi ulos Tohmajärventiellä Joensuussa ja kuoli.

Paikalla oli poliisin lisäksi Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen ja ensihoidon yksiköitä.

Onnettomuus tapahtui yhden aikaan päivällä.

– Poliisi selvitti tapahtumapaikalla, että Tohmajärventietä pohjoiseen suuntaan ajanut auto oli ajautunut ulos tieltä vastaan tulevan kaistan yli ja törmännyt puuhun, poliisi kertoo.

Onnettomuuspaikka sijaitsee Tohmajärventien ja Viesimonvaarantien risteyksessä. Autossa ei ollut kuljettajan lisäksi muita henkilöitä.

Poliisi tutki onnettomuuspaikan ja tämänhetkisten tietojen mukaan onnettomuudessa ei ollut muita osallisia. Poliisi ja tieliikenneonnettomuuksien tutkijalautakunta jatkavat onnettomuuteen johtaneiden syiden selvittämistä.

