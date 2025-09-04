Juuri nyt: Auto ajoi ihmisjoukkoon Berliinissä – useita loukkaantunut onnettomuudessa

Useita ihmisiä on loukkaantunut auton ajettua ihmisjoukkoon Berliinissä Sakassa, kertoo uutistoimisto Reuters.
Tapaus sattui saksalaisen Bild-lehden mukaan noin kello 13.10 paikallista aikaa Berliinin Weddingin kaupunginosassa Seestraßella Dohnagestellin kulmassa.
Uhrien joukossa oli lehden mukaan tiettävästi paljon lapsia, koska paikalla oli useita ryhmiä.
Berliinin kaupungin pelastuslaitoksen mukaan muutama lapsi loukkaantui lievästi ja yksi mukana ollut aikuinen vakavasti.
Pelastuslaitoksen mukaan kyseessä oli onnettomuus.
Juttu päivittyy.