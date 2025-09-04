Juuri nyt: Auto ajoi ihmisjoukkoon Berliinissä – useita loukkaantunut onnettomuudessa

aop Saksa poliisi, polizei
Useita loukkaantui auto ajettua ihmisjoukkoon Berliinissä Sakassa. Kuvituskuva.
Julkaistu 33 minuuttia sitten(Päivitetty 3 minuuttia sitten)
Toimittajan kuva
Kati Hyttinen

kati.hyttinen@mtv.fi

Useita ihmisiä on loukkaantunut auton ajettua ihmisjoukkoon Berliinissä Sakassa, kertoo uutistoimisto Reuters.

Tapaus sattui saksalaisen Bild-lehden mukaan noin kello 13.10 paikallista aikaa Berliinin Weddingin kaupunginosassa Seestraßella Dohnagestellin kulmassa.

Uhrien joukossa oli lehden mukaan tiettävästi paljon lapsia, koska paikalla oli useita ryhmiä.

Berliinin kaupungin pelastuslaitoksen mukaan muutama lapsi loukkaantui lievästi ja yksi mukana ollut aikuinen vakavasti.

Pelastuslaitoksen mukaan kyseessä oli onnettomuus.

Juttu päivittyy.

Lisää aiheesta:

Auto ajoi väkijoukkoon Saksassa – useita loukkaantuiAuto iskeytynyt väkijoukkoon Puolassa – useita loukkaantunutBild: Kaksi ihmistä kuollut ja useita haavoittunut veitsi-iskussa SaksassaParkkeeraus meni pahasti pieleen: Iäkäs mies ajoi autolla lasiseinän läpi kauppakeskukseen HampurissaAuto ajoi väkijoukkoon Saksassa – 1 kuollut, 9 loukkaantunutLähes 50 loukkaantui koulubussin törmäiltyä autoihin – ja lopulta seinään Saksassa
SaksaLiikenneonnettomuudetUlkomaat

Tuoreimmat aiheesta

Saksa