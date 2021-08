Australian koronaluvut jatkavat nousuaan – yli puolet maan asukkaista koronasulun piirissä

Berejiklian varoitti samalla, että helpotusta ei ole luvassa lähipäivinä, vaan tartuntamäärät tulevat pysymään korkealla tasolla vaikka kaupunki on jo kuudetta viikkoa laajassa koronasulussa.

Liki 60 prosenttia Australian 25 miljoonasta asukkaasta on jo koronasulun piirissä. Myöhään torstai-iltana sulkukaupunkien joukkoon liittyi Melbourne, kun Victorian osavaltion pääministeri Dan Andrews määräsi kaupunkiin jo kuudennen koronasulun pandemian aikana.

Australian asukkaista vasta liki 20 prosenttia on täysin rokotettuja. Maalla on ollut pulaa rokotteista ja myös rokotevastaisuus on hidastanut tahtia.