Auschwitzistä selviytyneen Eddyn rakkauskirjeellä traaginen kohtalo – löysi perille vasta 75 vuotta kirjoittamisensa jälkeen

De Wind kirjoitti kirjan Auschwitzissa SS-sotilaiden muistikirjaan parissa viikossa hoitaessaan sairaita vapauttamisen jälkeen. Kirja on tiettävästi ainoa leirillä kirjoitettu. Se on toistaiseksi julkaistu 100 maassa 20 kielellä.

Kirje arkistoitiin aina uudelleen ja uudelleen

– Kirje on täynnä reikiä, koska sitä on arkistoitu lukuisia kertoja - aina uudelleen ja uudelleen. Mutta rakkauskirje ei koskaan saavuttanut Friedeliä. He molemmat ovat nyt jo kuolleet, huokaa Melcher de Wind.

– Näinä aikoina on tärkeää, että on muutakin kuin vihaa ja jopa helvetissä on rakkautta ja toivoa, jotka auttavat selviytymään ja se viesti on jopa lähempänä ihmisillä kuin: Ei enää koskaan Auschwitziä!