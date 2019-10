Auschwitzin keskitysleirimuseo valmistautuu muistopäivään – autenttisuus halutaan säilyttää, vaikka monissa rakennuksissa on sortumisvaara: "Rakenteet pysyvät kiinni toisissaan vain juuri ja juuri"

Natsit tappoivat leirillä 1940-luvun alkupuolella yli miljoona ihmistä, arvioit vaihtelevat 1,1 miljoonan ja 1,5 miljoonan välillä. Suurin osa heistä oli juutalaisia, mutta joukossa oli myös muun muassa romaneita ja muita vähemmistöjä. Alue museoitiin jo vuonna 1947 ja sen vuosittainen kävijämäärä on viime vuosina noussut yli kahden miljoonan.

"Autenttisuuden säilyttäminen on tärkeää"

– Tämä paikka on tärkeä maailman tulevaisuuden kannalta, siksi autenttisuuden säilyttäminen on tärkeää. On tärkeää, että katsoessamme leiriä mietimme, millaisen tulevaisuuden haluamme rakentaa, keskitysleirimuseon johtaja Piotr Cywinski sanoo uutistoimisto Reutersille.