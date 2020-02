Auringon myrskyjä, tuulia ja magneettikenttiä tutkiva luotain laukaistiin avaruuteen – katso näyttävä video Esan ja Nasan yhteishankkeen laukaisusta

Aurinkoluotaimen toivotaan toimivan yhdeksän vuotta ja mahdollisesti pitempääkin. Luotaimen on tarkoitus havainnoida Aurinkoa 42 miljoonan kilomerin päästä, mikä on lähempää kuin lähin planeetta Merkurius. Siksi luotaimen suojakilpi on valmistettu titaanista, ja sen on määrä kestää jopa 500 asteen lämpötiloja.