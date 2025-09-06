Asunto paloi Rovaniemellä – yksi kiinni

Pelastuslaitoksen työntekijöitä.
Paikalla oli useita yksiköitä. Kuvituskuva.Jaakko Stenroos/All Over Press
Julkaistu 23 minuuttia sitten
Toimittajan kuva
Katariina Taleva

katariina.taleva@mtv.fi

Rovaniemen Kuntotiellä paloi perjantain ja lauantain välisenä yönä kerrostalohuoneistossa.

Lapin poliisi on ottanut yhden kiinni epäiltynä törkeästä tuhotyöstä liittyen perjantain ja lauantain väliseen huoneistopaloon.

Ylimmän kerroksen kerrostalohuoneistossa Rovaniemen Kuntotiellä paloi ja siitä aiheutui savuhaittaa kerrostalon rappukäytävään.

Poliisin mukaan talon asukkaita altistui savukaasuille ja altistuneet saivat ensiapua tapahtumapaikalla, mutta vakavilta henkilövahingoilta vältyttiin. 

Pelastuslaitos tuuletti kerrostalon ja asukkaat pystyivät palaaman omiin koteihinsa. 

Paikalla oli useita palo- ja pelastuslaitoksen yksiköitä. 

Lue myös: Koko kerrostalo evakuoitiin yöllä Tampereella – yksi otettu kiinni

Lisää aiheesta:

Hiirosen luhtitalopalosta epäiltyä kuulustellaan tänäänParveke roihusi ilmiliekeissä Tampereella, asukkaat sairaalaanOulussa evakuoitiin 12 ihmistä kerrostalopalon vuoksi – vammoja yhdelleTulipalo kerrostalon rappukäytävässä Harjavallassa – yksi otettu kiinni törkestä tuhopoltosta epäiltynäPoliisi epäilee Kinnulan rivitalopaloa tuhopoltoksi – talon asukas otettu kiinniKerrostalon asukas sytytti kotinsa tuleen Vaasassa – poliisi epäilee sytyttäjää törkeästä tuhotyöstä
TulipalotRovaniemiRikosepäilytPoliisiPelastuslaitosRikos

Tuoreimmat aiheesta

Tulipalot