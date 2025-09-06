Asunto paloi Rovaniemellä – yksi kiinni

Rovaniemen Kuntotiellä paloi perjantain ja lauantain välisenä yönä kerrostalohuoneistossa.
Lapin poliisi on ottanut yhden kiinni epäiltynä törkeästä tuhotyöstä liittyen perjantain ja lauantain väliseen huoneistopaloon.
Ylimmän kerroksen kerrostalohuoneistossa Rovaniemen Kuntotiellä paloi ja siitä aiheutui savuhaittaa kerrostalon rappukäytävään.
Poliisin mukaan talon asukkaita altistui savukaasuille ja altistuneet saivat ensiapua tapahtumapaikalla, mutta vakavilta henkilövahingoilta vältyttiin.
Pelastuslaitos tuuletti kerrostalon ja asukkaat pystyivät palaaman omiin koteihinsa.
Paikalla oli useita palo- ja pelastuslaitoksen yksiköitä.