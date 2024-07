Ässät repäisi – SM-liigan maalikuningas Poriin

Ässien ja Palolan välinen sopimus on yksivuotinen. Viime kaudella hyökkääjä pelasi SHL:ssä 37 ottelua IK Oskarshamnin paidassa pistein 9+13=12.

Palola, 36, on pelannut SM-liigaa viimeksi vuosina 2021–2023 HIFK:ssa.

Maaliahne hyökkääjä on kiekkoillut yhteensä 366 SM-liigaottelua Tapparan, HIFK:n, Lukon ja Ilveksen paidassa. Hän voitti sarjan maalikuninkuuden Tapparassa vuosina 2014 ja 2015.

SHL:n lisäksi Palola on kiekkoillut myös KHL:ssä, kaikkiaan 176 ottelua. Leijonissa Palolalla on vyöllään kahdet MM-kisat. Hän on kevään 2014 hopeamitalisti.