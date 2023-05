Ässät haali Kiekko-Espoon tehotähden – "Mestiksen paras pelaaja"

Matinmikko on Ässille tuttu pelaaja, sillä hän edusti porilaisseuraa vuosina 2019-22. Ässät uskoo vakaasti, että Matinmikko on nyt valmis tekemään läpimurtonsa SM-liigatasolla.

– Matinmikko oli mielestämme Mestiksen paras pelaaja ja on hienoa saada hänet takaisin Poriin. Joskus pelaajan kannattaa ottaa askel taaksepäin, jotta pääsee kaksi eteenpäin ja tilanne on juuri tämä ”Alen” suhteen. Hänellä on kaikki huippu-urheilijan ominaisuudet lyödä läpi myös Liigatasolla, Ässien urheilujohtaja Janne Vuorinen toteaa tiedotteessa.