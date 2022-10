Asiantuntijat: Energiakriisi tekee netin käytöstä kalliimpaa – "Asiaan ollaan vasta heräämässä"

Tietotekniikka-alan osuuden globaalista sähköenergian kulutuksesta arvioidaan huitelevan lähes 10 prosentissa ja luku on kasvamaan päin. Suomessa ICT-ala vastaa noin 1–2 prosentista sähkön kokonaiskulutuksesta, mutta merkittävä osa energian käytöstä ulkoistetaan muihin maihin, joissa palvelinkeskukset sijaitsevat.

Ohjelmistoyritys CGI:n teknologiajohtaja Matti Koljonen näkee, että ICT-alalla on suuri merkitys sähkön riittävyyteen Euroopassa pelätyn kriisitalven kolkutellessa ovella.

– Digitaalisten palveluiden saatavuuden kannalta en näe kovin suuria haasteita, palvelinkeskuksissa on hyvät varavoimajärjestelmät. Mutta IT-alan energiankulutuksella on iso merkitys tähän [energiankulutukseen] ja valitettavasti en näe, että tulevaa talvea ajatellen olisi suurta parannusta tulossa.

Lyhyet videot kaappasivat verkon

– Tilastojen mukaan videotilauspalvelut oli ehkä neljäsosa koko videoliikenteestä, allekin. Suurin osa on pikkuvideoita, tiktokkeja, facebookkeja ja tällaisia.

"Asiaan ollaan vasta nyt heräämässä"

Uhkana kuitenkin on, että nopeus ja halpa hinta jyräävät myös ohjelmointimaailmassa kestävyyden. Koljosen mukaan alalla on otettu askeleita kohti parempia ratkaisuja laitteiden energiankulutukseen liittyen, mutta ohjelmistojen osalta ollaan vasta alkutekijöissä.

– Asiaan ollaan vasta nyt heräämässä. Olen sanonut, että ohjelmointiteknologia on ehkä ainoa insinööriala, jossa energiankulutus ei ole ratkaisun suunnittelun keskiössä. Sillä saralla meillä on aika paljon tehtävää. Ja suunta, johon ollaan menossa, on aika huolestuttava, Koljonen sanoo.