Asiantuntijalta hämmentäviä ehdotuksia jalkapalloon – someraivo puhkesi

Yhdysvaltojen maajoukkueessa 91 ottelua pelannut Lalas halusi muun muassa, että boksin ulkopuolelta tehdyistä maaleista saisi kaksi pistettä. Sen lisäksi jalkapalloon tulisi mukaan jääkiekosta tutut jäähyt. Lalasilla on myös ratkaisu viime aikoina suuren keskustelun aiheena olleisiin käsivirheisiin. Jokaisesta käsiosumasta tulisi automaattisesti virhe.

Lalasin ehdotuksia ei katsottu hyvällä sosiaalisessa mediassa. Yhdysvaltalaisen twiitti on kerännyt yli 2000 vastausta sekä saman määrän lainauksia, joissa kritisoidaan Lalasin ehdotuksia. Tykkäykseiä on sen sijaan tullut reilut 1500 kappaletta. Twiittiä on katsottu noin 2,5 miljoonaa kertaa. Lalas esitti myös oman vastauksensa kriitikoille.