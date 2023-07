Jalkapalloa mullistavaa uudistusta ajetaan sisään – Lähde: "Wenger-sääntö" käyttöön jo ensi kaudella Ruotsissa

Nykyisin Fifalle kehitysjohtajana työskentelevän valmentajalegendan Arsene Wengerin kaavailema paitsiosäännön uusi tulkinta aiotaan ottaa kokeiluun Ruotsissa. Uudessa tulkinnassa hyökkäävän pelaajan katsotaan olevan paitsiossa syöttöhetkellä vasta silloin, jos hän on kokonaan ohittanut vastustajan toiseksi alimman pelaajan muodostaman paitsiolinjan.

Nykyisellä sääntötulkinnalla hyökkäävä pelaaja on paitsiossa, jos jokin osa hänen kehostaan, jolla palloa on sallittua pelata, on irti vastustajan toiseksi alimman pelaajan muodostamasta paitsiolinjasta.